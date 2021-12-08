«Я в эти санитарные правила не верю». Задержанный по делу о стрельбе в московском МФЦ объяснил свои мотивы

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Житель Москвы Сергей Глазов, задержанный по делу о стрельбе в многофункциональном центре (МФЦ) «Рязанский», рассказал навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы о причинах случившегося и заявил, что признает вину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — процитировали его слова члены ОНК.

Глазов подтвердил правозащитникам, что до 2009 года был подполковником в Службе внешней разведки. Ранее об этом сообщали СМИ. По данным «Московского комсомольца», в 2009 году после конфликта на работе начальство потребовало, чтобы Глазов сдал служебное оружие. Когда он отказался, его направили на обследование в «специализированное медучреждение», где он проходил лечение в течение четырех месяцев, в том числе с применением психотропных препаратов. На вопрос членов ОНК, страдает ли он каким-либо психическим заболеванием, Глазов ответил: «Я считаю, что нет, но врачи считают по-другому».

Задержанный также сообщил, что во время конвоирования в СК к нему применили электрошокер. По словам представителя ОНК, у мужчины синяки на голове, которые, с его слов, он получил при задержании. При этом Глазов отказался от помощи врача, психолога и назначенного адвоката.

Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы произошла 7 декабря после конфликта из-за маски. Два человека погибли, еще четверо, включая 10-летнюю девочку, пострадали. Сергей Глазов был задержан. По данным СМИ, он стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя.

После стрельбы были возбуждены уголовные дела об убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Сейчас Глазов находится в изоляторе временного содержания. Следствие назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу.

Подробности случившегося

В Москве посетитель МФЦ отказался надеть маску и открыл стрельбу. Погибли два человека СМИ назвали стрелявшего военным пенсионером, который служил в СВР

Подробности случившегося

В Москве посетитель МФЦ отказался надеть маску и открыл стрельбу. Погибли два человека СМИ назвали стрелявшего военным пенсионером, который служил в СВР

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