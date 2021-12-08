Власти Москвы отчитались об эффективности лечения от ковида плазмой переболевших. Этот метод не рекомендовала использовать ВОЗ

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Лечение от коронавируса плазмой доноров, имеющих антитела, в ходе применения в Москве доказало свою эффективность. Об этом заявили в департаменте здравоохранения города.

В ведомстве отметили, что введение плазмы позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%.

За полтора года лечение донорской плазмой в Москве прошли 20 тысяч человек. Донорами стали 20 тысяч, всего было заготовлено более 23 тонн плазмы.

Всемирная организация здравоохранения 7 декабря сообщила, что не рекомендует переливать плазму выздоровевших людей заболевшим. Организация отметила, что дорогостоящая и затратная по времени процедура не приводит к значительному уменьшению смертности или снижению вероятности попадания пациента на ИВЛ. Такие данные были получены на основании 16 исследований с участием 16 236 человек.

В сентябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин выделил 700 миллионов рублей на заготовку и переработку крови для лечения пациентов с коронавирусом. В начале ноября выплаты донорам, предоставляющим плазму, были увеличены вдвое — с пяти до десяти тысяч рублей.

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