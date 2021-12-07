ВОЗ выступила против лечения ковида переливанием плазмы переболевших

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Всемирная организация здравоохранения выступила против переливания пациентам с ковидом плазмы крови переболевших. Обновленные рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ.

Такие рекомендации основаны на 16 исследованиях с участием 16 236 пациентов. ВОЗ пришла к выводу, что переливание плазмы не приводит к значительному уменьшению смертности или снижению вероятности попадания пациента на . Помимо этого, указывается в отчете, само переливание является дорогостоящим и затратным по времени.

В связи с этими результатами в ВОЗ отныне не рекомендуют переливать плазму выздоровевших людей тяжелобольным и пациентам в критическом состоянии, а также «настоятельно не рекомендуют» делать это людям с нетяжелым течением заболевания.

В сентябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин выделил 700 миллионов рублей на заготовку и переработку крови для лечения пациентов с коронавирусом. В начале ноября выплаты донорам, предоставляющим плазму, были увеличены вдвое — с пяти до десяти тысяч рублей.

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