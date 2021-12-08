Верховный суд России счел фото нарушителя достаточным доказательством для штрафа за отсутствие маски

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Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда России постановила, что фотография — это «достоверное доказательство» по административным делам о нарушении масочного режима, сообщает РИА Новости.

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, который оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о нарушении антиковидных ограничений (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП). Штраф выписали из-за продавца, работавшего без защитной маски. Представитель магазина оспорил решение, указав, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии продавца без маски и не допросил понятых.

Верховный суд согласился с выводами первой инстанции, отметив, что для установления виновности в этом случае нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». «Фотоматериал… обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством», — сказано в решении Верховного суда.

В суде добавили, что в этом случае нет необходимости проводить административное расследование, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

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