В московском метро заявили, что указатели на узбекском и таджикском языках позволили разгрузить вестибюли двух станций. На эти надписи жаловался глава СПЧ

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Дублирование указателей на таджикский и узбекский язык помогло разгрузить на вестибюли станций «Прокшино» и «Лесопарковая», заявили агентству «Москва» в пресс-службе метрополитена. От этих станций ходят автобусы в миграционный центр в деревне Сахарово в Новой Москве.

После появления дополнительных надписей, сообщили в пресс-службе метро, загрузка вестибюлей станций «Прокшино» и «Лесопарковая» снизилась наполовину, на 40% сократились очереди в кассы, а также стало меньше обращений иностранцев за справочной информацией.

В пресс-службе метро также отметили, что на многих транспортных объектах, где много иностранцев, справочная и навигационная информация дублируется на другие языки.

Например, навигация всего аэропорта Шереметьево переведена на китайский язык, а в части поездов дальнего следования используются различные иностранные языки для быстрого ориентирования иностранных пассажиров.

7 декабря стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев попросил мэра Москвы Сергея Собянина «разобраться» с надписями в московском метро на узбекском и таджикском языках. Надписи, по словам Фадеева, вызывают «особое раздражение жителей». Кроме того, заявил глава СПЧ, «неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком».

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