Глава СПЧ попросил Собянина «разобраться» с надписями на узбекском и таджикском языках в метро

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Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев попросил мэра Москвы Сергея Собянина «разобраться» с надписями в московском метро на узбекском и таджикском языках. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Фадеев сообщил, что ему поступают многочисленные жалобы на создание единого миграционного центра в деревне Сахарово в Новой Москве. Автор одной из них жалуется, что «особое раздражение» у жителей Москвы также вызывают надписи на указателях близлежащих станций метро, сделанные на узбекском и таджикском.

Фадеев попросил Собянина рассмотреть жалобы жителей и проинформировать его о принятых мерах.

Как представляется, такое решение [о размещении надписей] противоречит положениям Федерального закона <…> «О государственном языке Российской Федерации», а также п. 44 Типовых правил пользования метрополитеном <…>. Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком.

Надписи на таджикском и узбекском языках появились в сентябре на указателях на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят автобусы до миграционного центра в Сахарово. В пресс-службе мэрии подчеркивали, что сделали это для удобства мигрантов.

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