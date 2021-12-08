Тиктокера Константина Лакеева приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии по делу о нападении на машину ФСБ на акции за Навального

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Тверской районный суд Москвы приговорил автора тиктока kievskyyy к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима, сообщил телеграм-канал «Арестанты 212», который сослался на мать Лакеева.

Суд признал его виновным в хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, ФГКУ «Войсковая часть 44710», и взыскал с Лакеева материальный ущерб в размере 337 850 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Защита обжалует решение суда, сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Загребельский.

Сотрудники ФСБ задержали Константина Лакеева в конце января после акции «Свободу Навальному!», прошедшей 23 января. Его заподозрили в нападении на автомобиль с номерами ФСБ на Цветном бульваре. Тогда протестующие забросали машину снежками. По версии следствия, Лакеев запрыгнул на капот автомобиля и повредил его. При этом на одной из записей видно, что он несколько раз пнул автомобиль, а на капот прыгнул другой человек. Лакеев ранее признал вину в том, что кидал снежки и несколько раз пнул машину.

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