«Он стремится воссоздать Советский Союз». В Госдепартаменте оценили «аппетит» Владимира Путина

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает, что президент России Владимир Путин собирается войти в историю, восстановив СССР. Об этом она заявила, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Нуланд сказала сенаторам, что «публичные и частные жалобы Путина о распаде Советского Союза» с годами становятся более громкими, и это вызывает беспокойство у США. Она подчеркнула, что в последние полгода Путин все чаще публично говорил о том, что «суверенное государство Украина фактически является частью России, принадлежит России и так далее».

«Вызывает беспокойство то, что он (Путин) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он пойдет дальше, — сказала Виктория Нуланд. — Поэтому я считаю, что единство в Сенате, единство в Палате представителей, единство в США, единство в Украине, единство с нашими союзниками и партнерами по НАТО и значительные последствия [агрессии по отношению к Украине], о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы к этому».

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. В основном они говорили о наращивании российских войск возле границы Украины, а также расширении НАТО на восток. Байден предупредил Путина о «решительных экономических и иных мерах» в случае вторжения России в Украину. По данным СМИ, потенциальные санкции включают в себя ограничения против российского суверенного долга, ограничения на конвертацию рублей и отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT.

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