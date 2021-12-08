Госдума разрешила полицейским вскрывать автомобили

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Депутаты Госдумы приняли закон, расширяющий полномочия сотрудников МВД. В закон «О полиции» внесли поправки, на основании которых полицейским разрешили:

вскрывать транспортные средства, если это необходимо, чтобы спасти жизнь человека, обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и ЧС, задержать подозреваемого или обвиняемого в преступлении, задержать пьяного правонарушителя, найти запрещенные предметы и вещи, проверить сообщение о теракте или установить обстоятельства несчастного случая;

оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный досмотр граждан. До принятия поправок такое оцепление было возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан;

не называть свое имя, фамилию и звание в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или нужно незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может представиться «сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий».

Авторы законопроекта также предлагали расширить список оснований для применения оружия, разрешив использовать его, если задерживаемый «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения». Депутаты отклонили эту поправку. Также они отклонили предложение не преследовать полицейских «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Закон должны утвердить сенаторы, после чего он поступит на подпись президенту. Положения документа вступят в силу в день официальной публикации.

Правительство России внесло в Госдуму поправки, расширяющие полномочия полиции, в мае 2020 года. После этого портал «МВД медиа» опубликовал статью ведомственной газеты «Щит и меч», где необходимость расширения прав полицейских объяснили несуществующими американскими законами. Например, что в одном из законов Арканзаса «говорится, что муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц», а в законе Огайо сказано, что «нельзя смотреть на портрет президента, если вы слепой».

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