«Медиазона»: в МВД объяснили расширение прав полиции выдуманными законами США

Портал «МВД медиа» опубликовал статью ведомственной газеты «Щит и меч», где необходимость расширения прав полицейских объясняется несуществующими американскими законами. Внимание на это обратила «Медиазона».

В публикации, в частности, говорится, что «норма не может быть вечной», это утверждение подкрепляется ссылками на западные «документы, принятые несколько веков назад, которые сегодня вызывают лишь улыбку».

Например, упоминается якобы существующий в Арканзасе закон 1800 года, в котором «говорится, что муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц».

Как уточняет «Медиазона», легенда о таком «законе» упоминается в американских СМИ, ее разбирал журнал Arkansas Law Notes.

В середине мая 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий полиции вскрывать автомобили и стрелять по людям в случае угрозы жизни или «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».