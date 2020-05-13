Правительство внесло в Думу законопроект, расширяющий полномочия полиции. Теперь полицейские смогут вскрывать автомобили

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение полномочий сотрудников полиции. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Согласно ему, полицейские смогут:

вскрывать транспортные средства, если это необходимо для спасения жизни, для предотвращения преступления или «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях»

применять оружие при задержании не только в ситуации, когда задерживаемый пытается прикоснуться к оружию, но и если он «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения»

оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный осмотр граждан. Сейчас такое оцепление возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан

Поправки также содержат положение о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».