Правительство внесло в Думу законопроект, расширяющий полномочия полиции. Теперь полицейские смогут вскрывать автомобили
Источник: Государственная дума
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение полномочий сотрудников полиции. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Согласно ему, полицейские смогут:
- вскрывать транспортные средства, если это необходимо для спасения жизни, для предотвращения преступления или «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях»
- применять оружие при задержании не только в ситуации, когда задерживаемый пытается прикоснуться к оружию, но и если он «совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения»
- оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный осмотр граждан. Сейчас такое оцепление возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан
Поправки также содержат положение о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».