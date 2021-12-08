Госдума обязала школы использовать только одобренные Минпросвещения онлайн-платформы и электронные учебники

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Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении инициативу, которая вносит поправки в федеральный закон об образовании. Законопроект подразумевает использование в школах и учреждениях среднего профессионального образования только верифицированных онлайн-платформ, образовательных ресурсов и электронных учебников.

Такие ресурсы и учебники будут вносить в специальный перечень по результатам экспертизы содержащихся в них материалов. Проводить проверку, составлять список и определять порядок его формирования будет Минпросвещения России.

Кроме того, принятые поправки обязывают хранить персональные данные учеников, которые могут потребоваться для электронного обучения, в государственной информационной системе. По данным «Ведомостей», речь идет о ГИС «Моя школа», которая станет единой для всех образовательных учреждений в стране и куда будут интегрированы электронный дневник, журнал, расписание и библиотека контента. Образовательные организации должны подключиться к ней не позднее 1 января 2023 года.

«Печатные учебники и учебные пособия давно проходят определенную верификацию. Необходимость этого не вызывает ни у кого сомнений. Учитывая тренд на общую цифровизацию и все более активное использование онлайн-учебников и цифровых платформ в образовательном процессе, логичным решением стало расширение уже существующих норм на цифру», — заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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