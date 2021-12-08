Бастрыкин раскритиковал управления СК из-за роста числа оправдательных приговоров. За год российские суды оправдали менее 1% обвиняемых

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал руководителей региональных управлений ведомства из-за роста в стране числа оправдательных приговоров по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте СК.

Серьезной критике подверглась работа следственного управления СК России по Республике Татарстан, где отмечен рост количества оправдательных приговоров. Среди причин таких судебных решений названо в том числе признание совершенного фигурантом деяния малозначительным и не представляющим общественной опасности.

В рамках совещания Бастрыкин также заслушал доклады руководителей подразделений, где показатели по числу оправданных «особенно тревожны». С отчетом выступили главы управлений по Костромской и Калужской областям, исполняющий обязанности главы управления СК по Красноярскому краю, рассказавший о «каждом уголовном деле, по которому фигуранты были оправданы».

Бастрыкин связал рост оправдательных приговоров с недостаточным качеством следственных действий, особенно на этапе сбора доказательств, неполными проверками доводов фигурантов дел, а также затяжным характером расследований.

По итогам встречи глава СК заявил о необходимости разбирать каждый случай оправдания подсудимых, уделять внимание качеству основных процессуальных документов, и применять меры строгого дисциплинарного воздействия к следователям, допустившим нарушения, которые привели к оправдательному приговору.

В 2021 году в суды поступили 73 тысячи уголовных дел в отношении 82 тысяч обвиняемых, сообщили в СК. В результате было оправдано менее одного процента подсудимых. По данным Бастрыкина, большинство оправдательных приговоров суды вынесли по делам о .

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