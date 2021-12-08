Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине вслед за США

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Австралия вслед за США присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, в последние годы двусторонние отношения Австралии с Китаем заметно ухудшились. Среди причин Моррисон упомянул продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также критическое отношение КНР к оборонительным планам Австралии, в частности намерении приобрести атомные подводные лодки.

Дипломатический бойкот подразумевает отказ от поездки на Олимпиаду официальных делегаций чиновников. Спортсменов эти ограничения не коснутся.

Первыми о бойкоте Олимпиады в Пекине из-за геноцида уйгуров в Синьцзяне объявили 6 ноября власти США. В Китае заявление администрации Байдена назвали «политической манипуляцией», отметив, что никаких приглашений американским политикам на Игры власти КНР не отправляли.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С 4 по 13 марта столица Китая примет Паралимпиаду.

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