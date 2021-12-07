Жителю Урала дали 15 лет колонии по делу об убийстве одноклассника, которого закопали живым из-за долга в 500 рублей

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Свердловский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима 26-летнего Сергея Асерхлицына по делу об убийстве его одноклассника Кирилла Смирнова, сообщает Е1.ru. Его признали виновным в похищении и убийстве человека.

По версии следствия, в июле 2016 года Асерхлицын и его сообщник Сергей Запечня похитили Смирнова, требуя, чтобы тот вернул долг в размере 500 рублей. Мужчину вывезли на машине Запечни в лес, где избили, пригрозили убийством и заставили выкопать яму. Когда Смирнов выкопал небольшую яму, его заставили копать глубже, после чего снова избили. Когда мужчина упал в яму, его засыпали землей, перекрыв доступ воздуха, после чего он умер.

Кирилла Смирнова искали полицейские и волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт». Мать пропавшего мужчины обращалась в программу «Жди меня» и к экстрасенсам. В августе 2020 года СК возбудил уголовное дело после публикаций в СМИ.

В ходе расследования, пишет Е1.ru, следователи вышли на одноклассника пропавшего мужчины Сергея Асерхлицына и троих его знакомых Сергея Запечню, а также Молчанова и Габдрахманова (их имена не приводятся). Габдрахманов дал показания против Асерхлицына, после чего тот указал, где находится тело. В феврале 2021 года останки Кирилла Смирнова нашли в лесу.

Сергей Асерхлицын отрицал вину в убийстве и похищении. Он утверждал, что Смирнов «сознательно» поехал в багажнике автомобиля в лес. «Я был уверен, что с того места, где мы его оставили, он самостоятельно доберется до дома, потому что на тот момент он был жив», — сказал обвиняемый в суде. Он отметил, что «не должен нести ответственность за убийство, а только за причинение вреда здоровью». «Я точно знаю, что после моего удара кулаком он был жив и что после этого удара он не мог умереть», — заявил он в суде.

Второй обвиняемый Сергей Запечня до суда не дожил — год назад он умер, замерзнув на остановке.