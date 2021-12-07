Все депутаты КПРФ ушли из Заксобрания Ленинградской области во время рассмотрения законопроекта об обязательных QR-кодах

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Фракция КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области в полном составе покинула зал заседаний во время рассмотрения законопроекта правительства об обязательных QR-кодах в общественных местах. Об этом пишет издание 47news.

Все семь депутатов от КПРФ ушли после того, как спикер Заксобрания Сергей Бебенин не позволил им задать вопросы по законопроекту, пояснив, что это не предусмотрено регламентом. Оставшиеся в зале депутаты одобрили законопроект. За него проголосовали 32 человека, против — 10.

Первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ, депутат областного Заксобрания Виктор Царихин заявил, что членам фракции также не дали высказаться о бюджете области на 2022-2024 годы.

Законопроекты были протащены по принципу «Не успел сказать — значит, слово тебе не давали». Только что спикер Сергей Бебенин провел таким способом законопроект по QR-кодам, не дав депутатам возможности выступить. Документ был «засунут» в пакет. Точно так же был решен вопрос и по бюджету: выступления по поводу поправок нам перекрыли, по третьему чтению — то же самое, решение было принято без обсуждения.

В середине ноября правительство предложило сделать QR-коды обязательными для посещения общественных мест и междугородних поездок по всей России. Хотя в тех или иных случаях коды уже применяются в большинстве регионов страны, эта инициатива вызвала недовольство.

Госдума начнет рассматривать законопроект правительства 16 декабря. Перед этим его должны рассмотреть региональные парламенты. Фонд «Петербургская политика» заявил, что в парламентарии уклонились от обсуждения документа, еще в трех его принятие сопровождалось конфликтами.

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