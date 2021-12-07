Власти Беларуси запретили ввозить мясо, молоко, соль и другие товары из «недружественных стран»

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Беларусь с 1 января 2022 года на полгода введет запрет на импорт ряда товаров из государств, «реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении страны». Об этом агентству «Белта» заявили в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно постановлению правительства Беларуси, ограничения на импорт коснутся Евросоюза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии , Швейцарской Конфедерации.

Среди товаров, попавших под эмбарго, — мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, колбасы, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия, соль и «прочие пищевые продукты».

В пресс-службе правительства Беларуси подчеркнули, что запрет на импорт содержит ряд исключений. В частности, он не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, товаров, предназначенных для детского питания, и ряда позиций критического импорта.

2 декабря Евросоюз принял новый, пятый пакет санкций против Беларуси в связи с . К ним присоединились США, Великобритания и Канада. Под ограничения попали предприятия авиационной, туристической, химической и других отраслей Беларуси, а также силовики и люди из окружения Александра Лукашенко.

6 декабря МИД Беларуси заявил, что санкции незаконны, направлены на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния ее граждан. В ответ на них власти Беларуси введут запрет на импорт товаров, расширят «черные списки» для иностранцев и прибегнут к иным «шагам непубличного характера», заявил белорусский МИД.

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