Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor. Российские пользователи уже заявили о проблемах с доступом к браузеру
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Роскомнадзор направил администраторам браузера Tor письмо с требованием удалить ссылки на «запрещенную информацию», пригрозив в противном случае заблокировать браузер. Письмо ведомства опубликовано на GitLab, на него обратил внимание проект «Роскомсвобода».
В письме Роскомнадзора сказано, что администраторы Tor должны удалить «запрещенную информацию» со страницы torproject.org, где рассказывается о браузере и где размещена ссылка для его скачивания. О какой именно «запрещенной информации» идет речь, в письме не уточняется.
В реестре сайтов с «запрещенной информацией», который ведет Роскомнадзор, упоминается страница torproject.org. Она попала туда по решению Саратовского районного суда от 2017 года. При этом, согласно решению суда, доступ к странице не ограничивается.
Tor — браузер, который позволяет обходить блокировки сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение. 3 декабря у пользователей Tor в России появились проблемы с доступом к браузеру. Проект GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок сообщил, что Tor блокируют с помощью оборудования для изоляции Рунета.
6 декабря заместитель председателя комиссии Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что не видит альтернативы блокировке Tor, так как браузер стал «основой инфраструктуры даркнета». «Именно с помощью Tor российская молодежь вовлекается в наркопотребление», — заявил Горелкин.