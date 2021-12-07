Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor. Российские пользователи уже заявили о проблемах с доступом к браузеру

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Роскомнадзор направил администраторам браузера Tor письмо с требованием удалить ссылки на «запрещенную информацию», пригрозив в противном случае заблокировать браузер. Письмо ведомства опубликовано на GitLab, на него обратил внимание проект «Роскомсвобода».

В письме Роскомнадзора сказано, что администраторы Tor должны удалить «запрещенную информацию» со страницы torproject.org, где рассказывается о браузере и где размещена ссылка для его скачивания. О какой именно «запрещенной информации» идет речь, в письме не уточняется.

В реестре сайтов с «запрещенной информацией», который ведет Роскомнадзор, упоминается страница torproject.org. Она попала туда по решению Саратовского районного суда от 2017 года. При этом, согласно решению суда, доступ к странице не ограничивается.

Tor — браузер, который позволяет обходить блокировки сайтов и устанавливать анонимное сетевое соединение. 3 декабря у пользователей Tor в России появились проблемы с доступом к браузеру. Проект GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок сообщил, что Tor блокируют с помощью оборудования для изоляции Рунета.

6 декабря заместитель председателя комиссии Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что не видит альтернативы блокировке Tor, так как браузер стал «основой инфраструктуры даркнета». «Именно с помощью Tor российская молодежь вовлекается в наркопотребление», — заявил Горелкин.

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