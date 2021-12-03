В России начали блокировать Tor с помощью оборудования для изоляции рунета

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Обновление. Проект GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок сообщил, что Tor блокируют с помощью , созданного для изоляции рунета.

Жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов столкнулись с тем, что не могут подключиться к сети Tor.

Как сообщает «Роскомсвобода», сеть перестала быть доступна 1 декабря. Первоначально о проблемах сообщали жители Москвы и пользователи отдельных операторов связи. В ночь на 3 декабря проект OONI, отслеживающий интернет-цензуру по всему миру, зафиксировал «аномалии» на сетях разных операторов во многих городах России.

Один из читателей «Медузы», столкнувшийся с такой проблемой, сообщил, что смог получить доступ к сети Tor, запросив новые мосты (скрытые каналы).

2 декабря Роскомнадзор сообщил, что планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Ведомство сообщило об этом в публикации, посвященной блокировке шести VPN-сервисов.

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