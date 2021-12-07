Рейтинг самых влиятельных женщин мира впервые с 2011 года возглавила не Ангела Меркель. Forbes поставил на первое место Маккензи Скотт

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Писательница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Американская версия журнала поставила ее на первое место списка за благотворительную деятельность.

До этого в течение 10 лет рейтинг самых влиятельных женщин мира возглавляла Ангела Меркель. После того как она сложила полномочия канцлера Германии, журнал исключил ее из списка.

Второе место в рейтинге Forbes заняла вице-президент США Камала Харрис. За ней следуют директор Международного валютного фонда Кристин Лагард и гендиректор General Motors Мэри Барра, а также предпринимательница и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс.

Единственная представительница России в списке четвертый год подряд — председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В этом году она переместилась с 57-й на 60-ю строчку рейтинга.

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