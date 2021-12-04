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«Медуза», я с тобой

В своем последнем видеообращении к жителям Германии Ангела Меркель призвала вакцинироваться от коронавируса

Источник: Правительство ФРГ

На сайте правительства Германии опубликовали последнее из еженедельных видеообращений Ангелы Меркель в статусе исполняющей обязанности канцлера.

Меркель заявила, что за 15 лет на этом посту записала более 600 видеообращений на самые разные темы. В своем последнем обращении она призвала жителей Германии сделать прививку — неважно, первую или повторную. «Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию», — цитирует слова Меркель Deutsche Welle.

«К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями», — сказала исполняющая обязанности канцлера.

В Германии с октября продолжается новая волна коронавируса. По количеству заболевших она стала рекордной с начала пандемии. Но умерших в стране сейчас гораздо меньше, чем год назад.

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Ангела Меркель еще три года назад объявила, что в 2021-м покинет пост канцлера Германии. В сентября в стране прошли выборы, по итогам которых было сформировалась новая правительственная коалиция.

Преемником Меркель на посту канцлера станет нынешний министр финансов Германии Олаф Шольц. Парламент должен официально избрать его 8 декабря.

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«Медуза», я с тобой
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