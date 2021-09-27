Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц с женой Бриттой Эрнст (в центре) и сопредседательницей партии Саскией Эскен (слева) на партийном собрании после выборов. Берлин, 26 сентября 2021 года Photothek / Imago Images / Scanpix / LETA

На парламентских выборах в Германии победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с действующим министром финансов Олафом Шольцем. За нее проголосовали 25,7% избирателей, и в соответствии с этим результатом она получит 206 мест в новом бундестаге, где на этот раз будут работать 735 депутатов — , чем в парламенте прошлого созыва. Явка на выборах составила 76,6% голосов, немного больше, чем было четыре года назад, когда проголосовали 76,2%. Еще в начале августа социал-демократов поддерживали лишь 16% избирателей, а в итоге их результат оказался на 5,2 процентного пункта выше, чем на выборах 2017 года.

Второе место с худшим результатом в истории занял блок Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которым 16 лет руководила Ангела Меркель. ХДС/ХСС получил 24,1% — по сравнению с почти 33% на прошлых выборах. У блока будет 196 парламентских кресел. В день выборов партийный кандидат в канцлеры, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет не в первый раз за эту кампанию попал в неловкую ситуацию: он сложил избирательный бюллетень так, что было видно, какой выбор он сделал, — чем грубо нарушил регламент голосования. Сама Ангела Меркель еще три года назад объявила, что уйдет в отставку по итогам этих выборов; тогда же она оставила пост лидера ХДС/ХСС, хотя все равно оставалась главным лицом партии.

Выступление Армина Лашета после публикации первых результатов выборов в бундестаг. Берлин, 26 сентября 2021 года Political-Moments / Imago Images / Scanpix / LETA

Кто станет новым канцлером Германии вместо Меркель, пока непонятно. И Шольц, и Лашет (несмотря на явное личное поражение) постараются сформировать коалицию. Как правило, главой правительства Германии становится лидер победившей партии — то есть в данном случае Олаф Шольц. Однако в истории страны было три случая, когда коалицию формировала партия, занявшая второе место на выборах. О намерении сделать именно это уже объявил Армин Лашет.

Политическое будущее Германии теперь зависит от «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП). Еще несколько месяцев назад «Зеленые» считались претендентами если не на победу, то как минимум на второе место. В итоге они стали только третьими (сказалась крайне неудачная кампания их лидера Анналены Бербок), но все равно показали лучший результат в истории — 14,8% (плюс 5,9% по сравнению с 2017 годом и 118 мандатов в парламенте). Свободные демократы представляют либеральный фланг немецкой политики, отстаивая интересы бизнеса. Они заняли на выборах четвертое место с результатом 11,5% (плюс 0,8% по сравнению с прошлыми выборами и 92 кресла в бундестаге). Особенно популярны обе эти партии среди молодых немцев. Чтобы сформировать новую коалицию под собственным руководством, Шольцу и Лашету придется договориться с обеими этими партиями.

Сопредседатели партии «Зеленых» Анналена Бербок и Роберт Хабек на партийной встрече после публикации первых итогов парламентских выборов. Берлин, 26 сентября 2021 года David Gannon / AFP / Scanpix / LETA

Между «Зелеными» и свободными демократами множество противоречий. Договориться может быть сложно. Политическая повестка «Зеленых» сосредоточена вокруг борьбы с изменением климата, ответственность за которую должно взять на себя государство. Между тем свободные демократы выступают против дополнительного регулирования и новых запретов для бизнеса. Кроме того, либералы противятся повышению налогов, на необходимости которого — опять же ради инвестиций в новые, безвредные технологии — настаивают «Зеленые». Лидер свободных демократов Кристиан Линднер прямо говорит об идеологической близости к ХДС/ХСС, тогда как «Зеленые» исторически и идейно ближе к левым силам.

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер возле предвыборного плаката со своим изображением. Берлин, 24 сентября 2021 года Annegret Hilse / Reuters / Scanpix / LETA

Не исключено, что все закончится очередной коалицией. Но это будет очень непопулярное решение. Четыре года назад, по итогам выборов 2017 года, так называемую коалицию с «Зелеными» и свободными демократами намеревалась создать Ангела Меркель, известная умением договариваться даже с самыми сложными партнерами. Однако через полгода после начала переговоров Кристиан Линднер вышел из них, заявив, что «лучше не управлять вовсе, чем управлять неправильно». В итоге Меркель договорилась об очередной «большой» коалиции с социал-демократами. В принципе, СДПГ и ХДС/ХСС могут создать большинство и сейчас, но это чрезвычайно непопулярная идея и среди членов обеих партий, и среди немецких экспертов, которые видят в этом угрозу сменяемости власти. Если, однако, до этого все же дойдет, то канцлером будет Шольц, как лидер партии, получившей больше голосов.

Нынешние выборы — поражение радикальных (и пророссийских) сил — «Альтернативы для Германии» (АдГ) и «Левых». Правопопулистская АдГ, выступающая за ограничение миграции и защиту «традиционных ценностей», получила 10,3% (минус 2,3% по сравнению с прошлыми выборами и 83 мандата в парламенте). Само по себе прохождение этой партии в бундестаг — победа для нее, доказывающая, что ее идеи закрепились в немецком обществе. Но после выборов 2017 года многие полагали, что они будут распространяться и дальше, а этого не случилось. «Левые», которые выступают среди прочего за отказ от проамериканского курса немецкой внешней политики, и вовсе не преодолели пятипроцентный барьер, но благодаря все же смогут сформировать фракцию в бундестаге. Обе партии выступают, в частности, за снятие санкций против России, но их влияние на принятие политических решений и без того было крайне ограниченным.

Главный результат выборов для Кремля — в Германии не будет канцлера из партии «Зеленых». Это единственная из крупных немецких политических сил, выступающая не просто за сохранение или расширение санкций, а, в частности, за приостановку проекта «Северный поток — 2». Не исключено, что «Зеленые» получат в будущем правительстве кресло министра иностранных дел, но даже в этом случае их влияние на внешнюю политику будет ограничено относительной лояльностью к РФ со стороны всех возможных партнеров партии: и христианских демократов, и социал-демократов, и свободных демократов. Ни одна из этих партий не хочет радикального разрыва с Кремлем.

Как Германия готовилась к выборам

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Как Германия готовилась к выборам

Надоело переживать из-за российских выборов? Почитайте про Германию, где все по-настоящему непредсказуемо — даже с Меркель прощаться пока рано

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Дмитрий Карцев