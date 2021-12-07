ОНК: в московском СИЗО с августа сидит американец, обвиняемый в контрабанде марихуаны. Он говорит, что она была медицинской

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В СИЗО-5 Москвы находится гражданин США Марк Фогель, арестованный по делу о контрабанде наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

«Во время посещения СИЗО-5 мы обнаружили американца Марка Фогеля, который рассказал, что в августе 2021 года его арестовали в Москве за провоз 17 грамм марихуаны», — сказал Хуруджи.

Фогель заявил, что работал преподавателем в элитной московской школе. В августе он вернулся в Россию из США и привез с собой, по его словам, медицинскую марихуану. Ее выписал врач, чтобы облегчить последствия операции на позвоночнике, утверждает американец. По его словам, он не знал о запрете на медицинскую марихуану в России.

Фогель содержится в четырехместной камере с телевизором, рассказал член ОНК. В разговоре с ТАСС он отметил, что у Фогеля нет жалоб на условия содержания в СИЗО, но есть трудности в связи с языковым барьером: он владеет русским языком, но заметно, что это не родной для него язык.

В августе 2021 года «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что в аэропорту Шереметьево задержали гражданина США по фамилии Фогель, у которого при себе нашли пять упаковок из-под контактных линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет с содержанием конопли.

В июне 2021 года RT сообщал, что в российских колониях и СИЗО содержатся 17 граждан США. Один из самых известных американцев, отбывающих наказание в России, — Пол Уилан, которого в 2020 году приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

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