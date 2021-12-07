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Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует к 2024 году изменить дизайн банкнот евро. Об этом сообщается на сайте банка.

Чтобы определить, что будет изображено на новых банкнотах, ЕЦБ создаст фокус-группы, в которые войдут представители от всех стран еврозоны. Они помогут составить список тем для нового дизайна, из которых потом выберут лучшую. Окончательное решение будет принимать руководство ЕЦБ после общественных консультаций.

«Спустя 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их ближе для европейцев любого возраста и происхождения», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Официальный представитель банка подтвердила Euronews, что это первый полный редизайн банкнот евро за два десятилетия. До этого ЕЦБ лишь обновлял их внешний вид, чтобы добавить новые средства защиты от подделок.

Евро является валютой из 27 стран-членов Евросоюза. Наличные евро (монеты и банкноты) были введены в обращение в 2002 году. Сейчас на банкнотах изображены архитектурные объекты, построенные в Европе со времен античности до наших дней.

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