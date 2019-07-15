Портрет математика Алана Тьюринга поместят на банкноту в 50 фунтов

Управляющий Банка Англии выбрал математика Алана Тьюринга из шорт-листа ученых, чьи портреты предлагалось поместить на банкноту в 50 фунтов. Руководитель банка выбирал из 12 вариантов, среди которых был умерший в 2018 году физик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Bank of England

Потрет ученого появится на обратной стороне купюры. Сейчас там изображены изобретатель Джеймс Уатт и промышленник Мэттью Болтон. На лицевой — как и на всех других банкнотах фунта — изображена королева Елизавета II. Банкноты с новым дизайном появятся в обращении в 2021 году.

Банк опубликовал предварительный вариант дизайна банкноты. На нем изображены, в частности, фотопортрет Тьюринга 1951 года, формула из его работы 1936 года, разработанный им проект первого британского компьютера ACE, чертежи машины Bombe для расшифровки кода «Энигмы», а также телеграфная лента с датой рождения ученого, записанной двоичным кодом.

Одно из самых известных достижений Алана Тьюринга связано с созданием во время Второй мировой войны устройства Bombe, которое позволило расшифровывать сообщения нацистов, закодированные машиной «Энигма». Ученый также предложил идею теста для определения способности компьютеров правдоподобно имитировать человеческую речь — его называют «тестом Тьюринга».

Алан Тьюринг умер в 1954 году в возрасте 41 года. Считается, что он покончил с собой. За два года до этого его обвинили в непристойном поведении за гомосексуальную связь и приговорили к гормональной терапии. В 2013 году Елизавета II официально помиловала его; в 2017 году в Великобритании был принят «закон Тьюринга» о помиловании мужчин, осужденных из-за гомосексуальных отношений.

Жизни Алана Тьюринга посвящен фильм 2014 года «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В 2019 году зрители «Би-би-си» назвали Тьюринга величайшей личностью XX века.

Виктор Давыдов