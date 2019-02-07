Зрители «Би-би-си» назвали математика Алана Тьюринга величайшей личностью XX века

Аудитория британской медиакорпорации «Би-би-си» признала математика Алана Тьюринга величайшей личностью XX века. Итоги голосования подвели в прямом эфире второго канала «Би-би-си» 5 февраля.

Голосование прошло после показа цикла документальных программ «Кумиры». Вышло семь выпусков, каждый из которых был посвящен четырем выдающимся представителям в определенной . Зрителям предлагалось определить лучшего в каждой из категорий, а потом выбрать среди них финалиста.

Величайшими лидером был признан Нельсон Мандела, художником — Пабло Пикассо, спортсменом — Мохаммед Али, артистом — Дэвид Боуи. Тьюринг завоевал победу в категории «Величайшие ученые» и после этого набрал больше всего голосов в финале.

Математик и криптограф Алан Тьюринг наиболее известен тем, что ему удалось взломать немецкую шифровальную машину «Энигма» во время Второй мировой войны.

В 1952 году Тьюринга обвинили в непристойном поведении из-за его гомосексуальных отношений. Ему была назначена принудительная гормональная терапия. Через два года он покончил с собой.

Ученого реабилитировали в 2013 году. В 2017 году в Великобритании вступил в силу закон о посмертном помиловании мужчин, осужденных за гомосексуальные связи. Его назвали «законом Тьюринга».