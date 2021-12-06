Здоровье, церковь, национальные традиции и история России. ВЦИОМ назвал темы, которые россияне считают неприемлемыми для шуток

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Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ) опубликовал данные опроса россиян, посвященного юмору.

Большинство заявили, что нельзя шутить над особенностями здоровья других людей (91%), над церковью (80%), национальными особенностями и традициями разных народов, а также над историей России, СССР и Российской империи (по 69%).

Также большинство россиян (77%), опрошенных ВЦИОМ, заявили, что скорее отрицательно относятся к черному юмору, например, к шуткам над смертью, насилием и болезнями.

Наиболее приемлемыми для шуток респонденты сочли следующие темы: отношения с начальством (69%), отношения в семье и экономические и социальные проблемы России (по 63%).

40% участников опроса заявили, что в большой степени обладают чувством юмора, еще 45% сочли, что чувство юмора присуще им «в некоторой степени».

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