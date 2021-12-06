«Трансперенси»: доходы среднего чиновника в три раза превышают доходы среднего россиянина

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В 2020 году общероссийский доход чиновника, обязанного отчитываться о своих доходах, составил 82 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании « », основанном на данных из базы . Это в три раза выше медианных доходов гражданина России, которые, по расчетам Росстата за тот же период, достигают 27 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие медианные доходы у чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа (241 тысяча рублей в месяц), Москвы (216 тысяч рублей в месяц) и Якутии (185 тысяч рублей в месяц), подсчитали в «Трансперенси». Самые низкие — в Кировской области (52 тысячи рублей в месяц), Калмыкии (48 тысяч рублей в месяц) и Северной Осетии (45 тысяч рублей в месяц).

Лидерами по разрыву доходов стали Тыва и Ингушетия, где медианные доходы чиновников в семь и шесть раз выше медианных доходов по региону. Наименьший разрыв зафиксирован в Белгородской и Калужской областях, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Адыгее, Северной Осетии и Татарстане. В этих регионах доходы чиновников выше доходов жителей в два раза.

В рамках расчетов сотрудники «Трансперенси» изучили 116 922 декларации чиновников со всей России, которые обязаны отчитываться о доходах. К ним относятся руководители региональных госучреждений, министерств, ведомств, а также местные депутаты. Чиновников более низкого уровня, которые не обязаны подавать декларации, исследователи при расчетах не учитывали и отнесли к среднестатистическим гражданам России. Из выборки также исключили декларации одного и того же чиновника, занимающего несколько должностей и предоставляющего несколько отчетов.

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