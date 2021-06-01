Кадыров оказался самым богатым главой региона в 2020 году. Он заработал столько же, сколько девять других богатейших губернаторов вместе взятые

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Глава Чечни Рамзан Кадыров занял первое место в рейтинге богатейших глав регионов России в 2020 году. Его доход сопоставим с суммарным заработком всех остальных губернаторов, входящих в первую десятку списка, обратили внимание «Открытые медиа».

Кадыров отчитался о своих доходах еще 1 мая. Глава Чечни задекларировал 381,1 миллиона рублей; источники дохода в декларации не уточнялись. «Открытые медиа» отмечают, что все главы региона, занявшие в рейтинге места со второго по девятое, суммарно заработали 378 миллионов рублей — то есть на три миллиона меньше, чем один Кадыров.

Второе место в списке богатейших глав регионов в 2020 году занял Александр Евстифеев из Марий Эл (84,7 миллиона), третье — Андрей Воробьев из Московской области (79,8 миллиона). В пятерку также вошли Игорь Артамонов (Липецкая область, 69,2 миллиона) и Александр Усс (Красноярский край, 30,1 миллиона).

Самые низкие доходы среди всех глав регионов задекларировал руководитель Калмыкии Бату Хасиков. Согласно его декларации, за 2020 год он получил доход в размере 1,2 миллиона рублей.

Доходы Кадырова значительно растут уже третий год подряд: по итогам 2019 года он декларировал 148,0 миллиона рублей дохода, по итогам 2018 года — лишь 7,6 миллиона.

В апреле издание «Проект» опубликовало расследование, в котором утверждалось, что у Кадырова есть вторая жена и что она является владелицей дворца в Грозном и нескольких элитных квартир в Москве. «Проект» писал, что суммарная стоимость недвижимости, записанной на двух жен Кадырова, составляет 800 миллионов рублей.

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