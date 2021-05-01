Рамзан Кадыров отчитался о доходах в 381 миллион рублей за год

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал более 381 миллиона рублей. Декларация о его доходах опубликована на официальном сайте правительства региона.

Кадыров также задекларировал владение домом площадью 2 344 квадратных метра и двумя участками площадью 3 668 и 28 361 квадратный метр. Транспортных средств во владении главы Чечни нет.

Жена Кадырова, согласно декларации, заработала за год 1,5 миллиона рублей. Она также является владелицей квартиры площадью 209 квадратных метров.

По итогам 2019 года Кадыров задекларировал 148,0 миллиона рублей дохода, по итогам 2018 года — лишь 7,6 миллиона.

В апреле «Проект» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что у Кадырова есть вторая жена и что она является владелицей дворца в Грозном и нескольких элитных квартир в Москве. По данным издания, суммарная стоимость недвижимости, записанной на жен главы Чечни, составляет 800 миллионов рублей.

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