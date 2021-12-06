Суд обязал журналистку «Холода» выплатить 300 тысяч рублей бывшему профессору РГПУ Александру Кобринскому из-за текста о домогательствах к студенткам

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бывшим профессором РГПУ к журналистке «Холода» Соне Вольяновой из-за текста о домогательствах к студенткам.

Суд обязал Вольянову выплатить Кобринскому 300 тысяч рублей, а также опубликовать опровержение на своей странице в фейсбуке. В иске бывший профессор требовал миллион, а также просил удалить статью.

Как отметила главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова, Кобринский не отрицал, что вступал в сексуальную связь со студентками — причиной его претензий стали описанные в статье эпизоды насилия по отношению к двум девушкам.

Соответчиком по иску было издание «Народные новости», которое связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В 2020 году оно выпустило серию материалов о Кобринском. Суд обязал издание удалить одну из статей и выплатить компенсацию в 30 тысяч рублей (Кобринский требовал 300 тысяч).

Статья «Блистательный профессор», в которой студентки РГПУ заявили о сексуальных домогательствах со стороны Кобринского, вышла в «Холоде» в ноябре 2020 года.

Александр Кобринский перестал работать в РГПУ имени Герцена в декабре 2019 года. Он написал заявление об увольнении после анонимных жалоб.

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