СК возбудил уголовное дело после того, как самолет S7 совершил экстренную посадку из-за обледенения

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Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в связи с экстренной посадкой 2 декабря рейса авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск.

Дело, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК, возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В ходе проверки, заявили представители СК, было установлено, что при вылете отмечалось сильное обледенение самолета. В полете отказали приборы указателей скорости и высоты, и командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска.

На борту самолета Airbus 321 авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск, находились 199 пассажиров и семь членов экипажа. При посадке в Иркутске никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Новосибирск резервным бортом. О происшествии стало широко известно лишь спустя два дня — 4 декабря, когда на него обратили внимание СМИ.

S7 ранее заявляла, что обледенение лайнера могло начаться еще на земле, предполагая, что противообледенительная подготовка лайнера в аэропорту прошла с нарушениями.

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