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Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

2 декабря самолет Airbus авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска. На борту самолета находились 199 пассажиров и семь членов экипажа. При посадке никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Новосибирск резервным бортом.

РЕН ТВ со ссылкой на данные сервиса Flightradar сообщил, что вскоре после взлета из Магадана у самолета начались резкие перепады путевой скорости и высоты: он снизился с 4000 до 1300 метров. Экипаж попробовал посадить судно в аэропорту вылета, но сделать это не удалось. Командир сначала запросил посадку в Якутске, но в итоге совершил ее в Иркутске.

«Коммерсант» со ссылкой на информацию Росавиации написал, что вскоре после вылета у самолета обледенели датчики скорости, а еще через несколько минут льдом покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей, из-за чего упала подъемная сила. Самолет несколько раз попадал в , которое грозит переходом в штопор, угол достигал 47 градусов, угол — 44 градусов.

Пассажирка рейса по имени Екатерина рассказала РЕН ТВ, что происходило на борту Airbus: «Мы взлетели, и у нас началась турбулентность, скажем так, очень сильная. Потом мы или теряли, или набирали скорость, но, в общем, давление испытывали очень сильное. Очень сильно качало. <…> Почувствовали [резкое снижение]. Было очень сильное давление. Было ощущение, что голова сейчас просто разорвется». При этом, по ее словам, паники на борту не было.

Пресс-служба авиакомпании S7 пояснила, что автопилот Airbus отключился, когда самолет попал в зону сильного обледенения, из-за того, что показания датчиков скорости, крена и тангажа самолета стали недостоверными. При этом «экипаж не потерял управление воздушным судном». Перевозчик не исключил, что обледенение началось еще на земле, так как, возможно, противообледенительная подготовка лайнера в аэропорту прошла с нарушениями.

По одной из версий, которую высказали источники «Коммерсанта», самолет обледенел из-за того, что в аэропорту Магадана вместо антифриза на основе пропиленгликоля использовали более дешевую жидкость на основе этилового спирта. Ответственного за противообледенительную обработку лайнера S7 пока не нашли, пишет «Коммерсант».

Вечером 3 декабря РЕН ТВ, Life и Baza опубликовали аудиозаписи переговоров экипажа лайнера S7 с диспетчерами. На этих записях один из пилотов передает в эфир международный сигнал бедствия «Mayday» и в какой-то момент эмоционально говорит: «Мы не можем самолет стабилизировать. Порыв ветра жуткий». Также он несколько раз сообщает о «сильнейшем обледенении» и спрашивает: «Ну что делать?»

Обновлено. S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск. Кроме того, авиакомпания ужесточит контроль наземного обслуживания в аэропорту Магадана, сообщила РИА Новости представитель S7.

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