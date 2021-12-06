Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам»

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Сайт объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН ввел запрет на прямую и косвенную дискриминацию или побуждение к ней на основе расы или этнической принадлежности. Об этом сообщается на сайте и в соцсетях ЦИАН.

С 1 декабря [2021 года] описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание).

ЦИАН предложил авторам уже опубликованных объявлений отредактировать их в соответствии с новыми правилами до 1 февраля 2022 года. После этой даты ЦИАН оставляет за собой право вносить правки в объявления самостоятельно.

«Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом на рынке недвижимости», — говорится в официальном телеграм-канале площадки.

В конце ноября правила для объявлений о сдаче жилья в аренду изменила группа «Flats for friends» в фейсбуке, в которой состоят почти 240 тысяч пользователей. Теперь объявления в группе должны содержать приписку «Приветствуются жильцы всех национальностей, происхождений, полов, возрастов, предпочтений в любви». Если автор объявления не хочет сдавать квартиру определенной категории людей, он может разместить лишь платный пост в группе.

В марте 2021 года сервис для поиска и аренды недвижимости The Meters представил исследование, согласно которому 17% владельцев жилья в Москве и Петербурге готовы сдавать его в аренду только людям славянской внешности.

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