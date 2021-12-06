Папа римский Франциск анонсировал встречу с патриархом Кириллом. И заявил о готовности приехать в Москву

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Папа римский Франциск заявил о подготовке новой встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщают ТАСС и Reuters.

Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу.

Глава католической церкви допустил, что встреча может состояться в Финляндии или в Москве, куда он, по его словам, готов приехать. «Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — заявил Франциск.

В свою очередь митрополит Иларион заявил, что несколько лет назад главу Русской православной церкви действительно приглашали в Финляндию, но с тех пор «много воды утекло», и сейчас подготовка этого визита приостановлена.

Иларион добавил, что в конце декабря проведет встречу с папой Франциском, на которой будет обсуждаться в том числе встреча понтифика с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены, отметил митрополит.

До этого папа римский Франциск и патриарх Кирилл встречались только однажды, в 2016 году на Кубе. Это была первая встреча глав римско-католической и русской православной церквей после Великого раскола 1054 года, когда христианская церковь разделилась на католическую и православную.

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