«Это стратегия по уничтожению народа». В администрации президента России раскритиковали противников вакцинации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков раскритиковал противников вакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что вакцина пусть еще себя сначала оправдает, а между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это демократия, свободное выражение собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать», — заявил Новиков, выступая на всероссийском семинаре «Без срока давности».

Во время выступления Новиков, как пишет РИА Новости, также заявил, что в годы Великой Отечественной войны Адольф Гитлер требовал от командующих немецкой армии, чтобы те лишали жителей оккупированных территорий СССР вакцин и средств гигиены и снабжали их алкоголем и табаком. «Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза», — сказал Новиков.

Был ли в действительности отдан подобный приказ оккупационным войскам и властям, неизвестно. По информации из открытых источников, против вакцинации советских граждан в 1942 году выступал рейхсляйтер Мартин Борман.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!