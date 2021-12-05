Бастрыкин поручил проверить творчество Оксимирона и Нойза МС

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить обращение «группы патриотов», пожаловавшихся на творчество рэперов Оксимирона и Нойза MC.

«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — сообщается на сайте СК.

В начале декабря в сети распространили письмо «группы патриотов России», адресованное Бастрыкину, которые попросили «пресечь преступную деятельность» Оксимирона и Нойза МС. В частности, авторы обращения указали на песню Нойза «Двадцатые годы», а также на песню Оксимирона «Организация» и его последний альбом «Красота и уродство».

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