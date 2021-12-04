Эксперты ВОЗ приедут в Россию для оценки «Спутника V» не раньше начала 2022 года. РФПИ ожидал одобрения вакцины до конца 2021-го

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию для повторной оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ВОЗ.

В конце ноября представители организации встретились с сотрудниками Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за распространение «Спутника».

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — заявили в ВОЗ.

В середине ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил агентству Bloomberg, что ожидает одобрения «Спутника» в ВОЗ до конца 2021 года.

РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в ВОЗ в октябре 2020 года. В июне 2021-го комиссия ВОЗ нашла нарушения на одном из российских предприятий, производящих «Спутник V», — «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе. Из-за этого процедура одобрения вакцины была приостановлена. Она возобновилась в октябре 2021 года.

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