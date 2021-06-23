ВОЗ нашла нарушения на одном из российских предприятий, производящих «Спутник V»

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Комиссия ВОЗ в рамках процедуры квалификации российской вакцины «Спутник V» опубликовала отчет по итогам проверки производственного процесса вакцины. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте организации.

Всего специалисты ВОЗ в конце мая и начале июня провели инспекции на четырех из семи российских предприятий, производящих «Спутник». К одному из предприятий, «Фармстандарт-УфаВИТА», расположенном в Башкирии, у комиссии возникли замечания.

ВОЗ назвала шесть пунктов, которые вызвали нарекания у экспертов — среди них контроль за асептическими условиями на линиях по розливу вакцины, организация отслеживания партий препарата, а также «целостность данных и результатов испытаний в ходе микробиологического и экологического мониторинга».

В Минпромторге подчеркнули, что результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, каждая партия которой проходит тройную проверку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, замечания были приняты во внимание и «все, что нужно было исправить, все исправлено».

ВОЗ проводит экспертизу «Спутника» с начала весны. В Российском фонде прямых инвестиций в начале июня заявляли, что ожидают одобрения вакцины от ВОЗ в течение двух ближайших месяцев.

ВОЗ уже одобрила для экстренного использования семь вакцин от коронавируса. Это препараты от компаний Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, а также два варианта вакцины от AstraZeneca.

Одновременно с ВОЗ проверку «Спутника» проводит Европейская комиссия по лекарственным средствам (ЕМА). Агентство Reuters 16 июня сообщало, что российская сторона за неделю до этого сорвала дедлайн для предоставления ряда документов, из-за чего итоговое одобрение вакцины будет задержано. По данным Reuters, ЕМА одобрит «Спутник» не ранее сентября.

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