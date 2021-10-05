Сенаторы призвали Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если Россия откажется увеличить штат посольства США в Москве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Группа из 17 сенаторов, в состав которой вошли представители как Демократической, так и Республиканской партии, призвала президента США Джо Байдена выслать около 300 российских дипломатов, если Россия откажется увеличить штат посольства США в Москве.

В письме сенаторов отмечается, что после вступления в силу правил, запрещающих США нанимать на работу в московском посольстве россиян, повседневная деятельность дипмиссии находится под угрозой, и она не может «удовлетворять консульские нужды американцев, которые живут, работают или путешествуют по России».

Сенаторы отмечают, что Россия исторически считала местных сотрудников посольства «американскими дипломатами» при оценке паритета численности дипломатического корпуса. Поэтому после запрета на найм в посольство россиян в РФ осталось 100 американских дипломатов, в то время как в США — 400 российских.

Авторы письма призвали Байдена добиться восстановления паритета, потребовав от России выдать больше дипломатических виз, или начать высылать российских дипломатов в случае отказа.

В МИД РФ, комментируя инициативу, заявили, что «такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет». «Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — подчеркнули в ведомстве.

США в мае были признаны правительством РФ страной, совершающей «недружественные действия» в отношении России. Таким странам с 1 августа было запрещено нанимать для работы в посольствах местных сотрудников — из-за этого США были вынуждены уволить 182 человека.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой