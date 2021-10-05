Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области признал вину и заявил, что раскаивается

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Александр Лазарев, задержанный по подозрению в тройном убийстве в городе Гай Оренбургской области дал признательные показания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Гайского городского суда, который должен избрать Лазареву меру пресечения.

«Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания», — рассказали представители пресс-службы суда.

Заседание, на котором Лазареву изберут меру пресечения, состоится утром 5 октября. Следствие просит арестовать подозреваемого до 30 ноября, поскольку он ранее был судим за убийство, и судимость эта не погашена, сообщили в суде.

В ночь на 30 сентября в городе Гай были найдены тела трех погибших девушек, учившихся в медицинском колледже. Тела двух убитых находились в квартире, где произошел пожар, третью жертву нашли во дворе этого же дома. Погибшие приехали в Гай из Башкирии.

Сначала было возбуждено дело об убийстве. 5 октября региональное Следственное управление СК объявило, что после произошедшего в Гае заведены еще и уголовные дела о поджоге (предполагается, что преступник устроил пожар в квартире, чтобы скрыть следы), изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и неправомерном завладении автомобилем.

Подозреваемый в тройном убийстве — 30-летний Александр Лазарев — был задержан 3 октября при попытке угона автомобиля в городе Орск. Лазарев в 2012 году был осужден за убийство и вышел на свободу в начале июля 2021 года.

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