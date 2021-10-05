Голикова: заболевших ковидом в России этой осенью в три раза больше, чем прошлой

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Число зараженных коронавирусом в России сейчас втрое выше, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31%. Средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Россия близка к рубежу в 30 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки. Рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах, заявила вице-премьер. По ее словам, правительство вместе с региональными властями выработало меры для защиты россиян от коронавируса без локдауна.

Голикова добавила, что по сравнению с прошлым годом «кратно» возросла заболеваемость COVID-19 среди детей. Вице-премьер призвала быстрее начать их вакцинацию. Всего в России первый компонент вакцины получили 47,4 миллиона человек, два компонента — 42,2 миллиона человек.

По всей стране развернуто 235 тысяч коек для лечения зараженных коронавирусом, из них заняты 212 тысяч. В Москве из 12,5 тысячи коек заняты восемь тысяч, заявили на совещании глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

В России в последние недели фиксируются все новые рекорды суточной заболеваемости и смертности от коронавируса. В последние четыре дня в стране ежедневно выявляют больше 25 тысяч заболевших ковидом, а 5 октября был зафиксирован максимум смертей за сутки с начала пандемии — 895.

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