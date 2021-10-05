Глава управления ФСИН по Саратовской области подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями заключенных

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Глава УФСИН Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку после публикации видео с изнасилованиями заключенных в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, сейчас Федотов находится в отпуске, «из которого, возможно, на работу не вернется».

Официального подтверждения этой информации пока нет.

4 октября проект Gulagu.Net сообщил о том, что в его распоряжение попал «секретный архив» с записями пыток в российских колониях. Правозащитники заявили, что файлы им передал программист, который на протяжении пяти лет во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области.

Следственный комитет после публикаций нескольких видео из архива возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

ФСИН и Генпрокуратура после появления информации о пытках и изнасилованиях объявили о начале проверок. В ОНК Саратовской области утверждают, что жалоб от заключенных на пытки не поступало.

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