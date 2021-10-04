В России за сутки ковидом заболели 25781 человек. Это максимум с января

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В России за прошедшие сутки выявлен 25781 новый случай коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель с 2 января, когда в России, по официальным данным, за сутки был зафиксировано 26301 новый случай ковида.

Всего с начала пандемии в России выявлено 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 883 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 210 801 человек.