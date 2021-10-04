В России появился День отца. Его будут отмечать в третье воскресенье октября
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В третье воскресенье октября в России будут отмечать День отца. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 4 октября.
Указ вступает в силу с момента подписания, говорится в документе. Это означает, что первый День отца отметят уже в 2021 году.
С инициативой праздновать День отца в России в июле выступил Минтруд. Новый праздник, говорилось в пояснительной записке, «повысит социальную значимость отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей».
День отца отмечается более чем в 110 странах мира. В 90 из них его празднуют в третье воскресенье июня.
В России с 1998 года есть официально установленный День матери. Он отмечается в последнее воскресенье ноября.