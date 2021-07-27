Минтруд предложил праздновать в России День отца. Его хотят отмечать в третье воскресенье октября

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Министерство труда предложило установить в России новый праздник — День отца. Соответствующий проект указа президента размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

День отца предлагается отмечать в третье воскресенье октября (в 2021 году — 17 октября). Почему выбран именно этот день, не уточняется.

В Минтруда считают, что новый праздник «повысит социальную значимость отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей».

День отца отмечается более чем в 110 странах мира. В 90 из них его празднуют в третье воскресенье июня.

День матери в России отмечается с 1998 года, в последнее воскресенье ноября.

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