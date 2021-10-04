Роспотребнадзор: ни в одном из регионов России не разрешены массовые мероприятия с числом участников больше трех тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия в России «остановлены во всей стране» и «проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса».

По словам Поповой, ни в одном из регионов России не разрешены мероприятия с числом участников более трех тысяч человек. «И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах», — сказала глава Роспотребнадзора.

Поправка. Первоначально в заголовке новости сообщалось со ссылкой на РИА Новости, что в России из-за ковида отменили все массовые мероприятия. В действительности никаких новых решений об этом 4 октября не принималось. Анна Попова рассказала лишь об уже сложившейся практике в регионах России. «Медуза» приносит извинения читателям за допущенную ошибку.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой