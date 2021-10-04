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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина» в публикациях «Архива Пандоры» — серии расследований об офшорах политиков и чиновников из разных стран, в том числе России.

«Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», — заявил Песков, отвечая на пресс-колле на вопрос журналиста CNN.

Отвечая на вопрос от «Эхо Москвы», означает ли это, что Кремлю было известно об офшорах россиян, упоминаемых в расследовании, Песков сказал: «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого, вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять».

Повода для проверки информации из «Архива Пандоры», добавил он, пока нет. «Сначала должна быть какая-то серьезная публикация», — сказал Песков, добавив, что пока речь идет о «наборе достаточно голословных утверждений».

«Наверное, единственное, что действительно бросается в глаза — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лагуной и налоговой лагуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Из россиян в «Архиве Пандоры» упоминаются, среди прочих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Владимира Путина и якобы матерью его третьей дочери.

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