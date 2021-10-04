МВД Белоруссии: журналиста Геннадия Можейко задержали не в Москве, а в Белоруссии. Он пытался через Россию улететь в третью страну, но ему не позволили

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Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан на территории Белоруссии. Об этом заявляет МВД Белоруссии.

По словам представителя ведомства, Можейко задержали 1 октября. Перед этим, утверждают в МВД, журналист выехал из Белоруссии в Россию, откуда пытался улететь в третью страну, однако власти РФ отказали ему в этом.

Одновременно они потребовали от него покинуть Россию «с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны». Можейко был вынужден вернуться в Белоруссию, где и был задержан.

О том, что Можейко был задержан в России, первым сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». Эту информацию подтвердил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 октября сообщил, что в Кремле «не уверены, что он был задержан на территории Российской Федерации», и не обладают соответствующей информацией.

Иностранец, чье пребывание признано нежелательным на территории России, обязан самостоятельно покинуть РФ — однако в законе не сказано, что он должен уехать именно в страну своего гражданства. Депортация предусмотрена только для иностранцев, не уехавших в установленные сроки или находящихся в местах лишения свободы.

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