Задержан подозреваемый в тройном убийстве в Оренбургской области

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В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве трех студенток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

В пресс-службе сказали, что подозреваемый был задержан при попытке угона автомобиля в городе Орск.

Полиция ранее распространила ориентировку на подозреваемого — это 29-летний Александр Лазарев, уроженец города Орска Оренбургской области. В 2012 году он был осужден за другое убийство и приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Лазарев вышел на свободу в начале июля 2021-го.

Тела двух убитых девушек нашли в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов в городе Гай, тело третьей погибшей обнаружили во дворе дома. В квартире произошел пожар — по версии следствия, преступник таким образом пытался скрыть следы. Все погибшие учились в медицинском колледже, они приехали в Гай из Башкирии.

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Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Он вышел из колонии три месяца назад, отсидев девять лет за другое убийство

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